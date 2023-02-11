Marian Regional Medical Center
A girl was born to Matthew Aguirre and Corrina Dell on December 20, 2022
A boy was born to Daniel Rios and Adamari Pineda on December 21, 2022
A girl was born to Adam Marroquin and Alyssa Zubiate on December 21, 2022
A girl was born to Anthony Contreras and Maria Mendoza on December 21, 2022
A girl was born to Jose Vargas and Erica Castro on December 22, 2022
A boy was born to Roy Candiff and Judy Toledo on December 22, 2022
A girl was born to Nicolas Gomez and Angyl Cano on December 24, 2022
A girl was born to Felix Vega and Marisol Manzano on December 24, 2022
A girl was born to Monica Orsua on December 24, 2022
A boy was born to Angel Jimenez and Percilla Ortiz on December 25, 2022
A boy was born to Daniel Valle and Rebeca De Los Santos on December 25, 2022
A boy was born to Andres Cervantes and Ana Mendez on December 25, 2022
A boy was born to Ismael Balcazar and Alexandra McCloskey on December 25, 2022
A girl was born to Fernando Esquivel and Maria Silvas on December 26, 2022
A boy was born to Juan Tovar and Maria Jaimes on December 26, 2022
A boy was born to Scott and Jennifer Chenoweth on December 26, 2022
A boy was born to Adam Hernandez and Marissa Arias on December 27, 2022
A girl was born to Hermenegildo Ramirez and Brenda Lopez on December 27, 2022
A girl was born to Paulino Fernandez and Berenice Cruz on December 28, 2022
A girl was born to Elijah Boyd and Alyssa Gutierrez on December 29, 2022
A girl was born to Abraham Gutierrez and Yovana Aguilar on December 29, 2022
A girl was born to Lorin and Kylie Anderson on December 29, 2022
A boy was born to Layla Garcia on December 29, 2022
A boy was born to Gabriella Becerra on December 30, 2022
A boy was born to Nora Alvarez on December 31, 2022
A girl was born to David Basinger and Catalina Valadez on December 31, 2022
A boy was born to Cody and Keeley Graybehl on December 31, 2022
A boy was born to Yomira Mar Corona on Jan 1, 2023
A boy was born to Lauren Smith on Jan 2, 2023
A girl was born to Salvador Ruiz and Ashley Martinez on Jan 3, 2023
A boy was born to Zachary and Angelina Sumner on Jan 3, 2023
A girl was born to Luis Barrera and Xayda Gonzalez on Jan 4. 2023
A boy was born to Takuro and Hiroko Kubota on Jan 5, 2023
A boy was born to Erik Vazquez and Jennifer Gonzalez on Jan 5, 2023
A boy was born to Joel Galaz and Breana Alaniz on Jan 5, 2023
A boy was born to Pedro Soterio and Angelica Reyes on Jan 5, 2023
A girl was born to Gilberto Carrillo and Janet Jimenez on Jan 5, 2023
A boy was born to Jonathan Rosas and Leslie Hernandez on Jan 6, 2023
A boy was born to Aaron Rubio and Valerie Gonzalez on Jan 6, 2023
A girl was born to Yesica Perez on Jan 8, 2023
A girl was born to Pablo Rojas and Linet Montes on Jan 8, 2023
A girl was born to Michael Garcia and Antonia Jimenez on Jan 9, 2023
A boy was born to Michael Leon and Danise Lupercio on Jan 9, 2023
Twin girls were born to Joshua Fortson and Ashley Ford on Jan 9, 2023
A girl was born to Justo Diaz and Miriam Aguilar on Jan 9, 2023
A girl was born to Rigoberto and Miyoshi Perez on Jan 9, 2023
A girl was born to Janet Fahrbach on Jan 24, 2023
A girl was born to Eduardo Sandoval and Destiny Navarrette on Jan 25, 2023
A boy was born to Esteban De La Cruz and Bibiana Flores on Jan 25, 2023
A girl was born to Enrique Valle and Sarah Segovia on Jan 25, 2023
A boy was born to Robert Salazar and Meridith Buckner on Jan 26, 2023
A girl was born to German Padilla and Yajaira Perez on Jan 27, 2023
A boy was born to Jose Arauz and Milagros Corona on Jan 27, 2023
A boy was born to Yovanny Garcia and Rosa Valdez on Jan 27, 2023
A boy was born to Refugio Chavez and Jocelyn Lopez on Jan 28, 2023
A boy was born to Matthew and Alyssa Boger on Jan 28, 2023
A girl was born to Lincoln and Lovely Craved Guillen on Jan 28, 2023
A boy was born to Adrian Diaz and Elvia Navarro on Jan 28, 2023
A boy was born to Juan Martinez and Andrea Bautista on Jan 30, 2023
A boy was born to Jose Vargas and Monique Huitron on Jan 31, 2023
A boy was born to Edgar and Lesly Rodriguez on Feb 1, 2023
A girl was born to Edward Molina and Jane Iverlei Ignacio on Feb 1, 2023
A boy was born to Benjamin Flores and Daisy Lopez on Feb 1, 2023
A boy was born to Diego Patricio and Adriana Bautista on Feb 1, 2023
A girl was born to Janet De Jesus on Feb 1, 2023
A girl was born to Domingo and Dennisse Rodriguez on Feb 3, 2023
A boy was born to Ricardo Guisa and Amanda Figueroa on Feb 3, 2023
A girl was born to Fabian and Brandi Zaragoza on Feb 3, 2023
Lompoc Valley Medical Center
A baby girl was born to Cory Patrick Phipps and Bethany Ives Rigg on 12/29/2022 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby girl was born to Nissy Noelia Limon on 01/01/2023 at Lompoc Valley Medical Center.
A baby boy was born to Sergio Vazquez Cueva and Zenaida Ignacio Galvez on 01/03/2023 at Lompoc Valley Medical Center.