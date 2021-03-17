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Birth Announcements
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Birth Announcements

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Marian Regional Medical Center

A boy was born to Nicholas and Jenna Meads on February 3, 2021

A boy was born to Jacob Castro and Emily Costa on February 3, 2021

A girl was born to Cesar Gonzalez and Verenice Alvarez on February 4, 2021

A girl was born to Jamal Shihadeh and Yasmine Farhat on February 4, 2021

A boy was born to Nathaniel Thompson and MaKaela Veit on February 5, 2021

A girl was born to Elizabeth Badon on February 6, 2021

A girl was born to Sheldon Aldridge and Cassandra Aragon on February 6, 2021

A boy was born to Christopher Davis and Tiffany Kellar on February 9, 2021

A boy was born to Thomas and Laura Harbold on February 10, 2021

A boy was born to Aniceto Morales and Marivel Gutierrez on February 10, 2021

A girl was born to Juan Gomez and Ashly Ragan on February 11, 2021

A girl was born to Omar and Myrna Gonzalez on February 13, 2021

A girl was born to Vincent Galindo and Patricia Garcia on February 14, 2021

A boy was born to Sergio Orozco Jr. and Cindy Escobedo on February 16, 2021

A boy was born to Juan Hernandez and Teresa Antonio on February 16, 2021

A girl was born to Mateo Soto and Yalen Cisneros on February 18, 2021

A boy was born to Jeremy and Amber Frias on February 18, 2021

A boy was born to Francisco Diaz and Imelda Castro-Diaz on February 18, 2021

A girl was born to Marcelino Morales and Justina Alonso on February 19, 2021

A girl was born to Isidro Blas and Laura Salgado on February 19, 2021

A girl was born to Mohammed Hasan and Malika Mohammed Saleh on February 19, 2021

A boy was born to Pedro Ramirez and Felipa Santos on February 19, 2021

A boy was born to Jesus Reyes and Dallas Caraveo on February 20, 2021

A girl was born to Alvaro Hernandez and Jenny Aceves on February 20, 2021

A boy was born to Tiffany Sullivan on February 20, 2021

A boy was born to Steven and Alicia Peinado on February 21, 2021

A girl was born to Jesus Ramirez and Noemi Canchola on February 22, 2021

A girl was born to Neris Hernandez and Miriam Alvarado on February 22, 2021

A boy was born to Ryan Ruark and Lisa Rae on February 23, 2021

A boy was born to Jovanni Cerezo and Maribel Quezada on February 23, 2021

A boy was born to Fernando and Erica Pinto on February 23, 2021

A girl was born to Luciano and Areli Estrada on February 24, 2021

A boy was born to Fernando Villasenor and Erica Rojas on February 25, 2021

Twin girls were born to Tou Vang and Rachel Robinson-Vang on February 26, 2021

A girl was born to Alexander Gauna and Loretta Soto on February 26, 2021

A girl was born to Peter Fabela and Selene Negrete on February 27, 2021

A girl was born to Juan Ojeda and Martha Gonzalez on February 27, 2021

A girl was born to Jeffrey and Jacquilyn Banta on February 28, 2021

A boy was born to Christopher and Marlena Jorge on March 1, 2021

A girl was born to Jose Ramos and Carolina Fuentes on March 2, 2021

A girl was born to Henry Rangel and Noemi Vargas-Ruiz on March 2, 2021

A girl was born to Jesus and Martha Mendoza on March 2, 2021

A boy was born to Kyron and Teresa Csotya on March 2, 2021

A girl was born to Alejandro Villarruel and Raquel Guinea on March 3, 2021

A boy was born to Bart Bottrell and Kristan Estrada on March 3, 2021

A boy was born to Daniel and Adriana Torres on March 3, 2021

A boy was born to Lorin and Kylie Anderson on March 4, 2021

A boy was born to Jose Guerrero and Jessica Jimenez on March 4, 2021

A boy was born to Jonathan and Marlen Sanchez on March 5, 2021

A girl was born to Angeliz Valentin-Collazo on March 5, 2021

A boy was born to Carlos Garcia and Brenda Marcial on March 5, 2021

A boy was born to Nabeel and Lucy Maida on March 5, 2021

A girl was born to Abel and Alejandra Munos on March 7, 2021

A boy was born to Adam and Brittany Pasion on March 8, 2021

Twin girls were born to Peter and Genevieve Gonzalez on March 8, 2021

A girl was born to Miguel and Steffany Paz on March 8, 2021

A girl was born to Gilberto Prado and Sara Castro on March 9, 2021

A girl was born to Filiberto Rodriguez and Sonibel Valdez de Rodriguez on March 9, 2021

A boy was born to Roberto Cruz and Lorena Alejandre on March 9, 2021

A girl was born to Fabian Sanchez and Daniella Zendejas on March 9, 2021

A girl was born to Brandon Cabrera and Angelique Magana on March 9, 2021

A boy was born to Christopher Fernandes and Elise Winegarden on March 10, 2021

A boy was born to Bernardino Ramos and Zaira Monjaraz on March 11, 2021

A girl was born to Raymond and Deija Ujano on March 11, 2021

A boy was born to Lucas Manuel and Susana Garcia on March 12, 2021

A girl was born to Alyssia Hansen on March 12, 2021

A boy was born to Onesimo Sanchez and Andrea Salazar on March 13, 2021

A boy was born to Adan Castaneyra and Zaira Lopez on March 13, 2021

Lompoc Valley Medical Center

A baby boy was born to Julia Hurtado and Gerardo Fernandez on February 4, 2021. 

A baby boy was born to Brittani and Maurice Ragland on February 12, 2021.

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