Birth Announcements

Marian Regional Medical Center
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A boy was born to Bart Bottrell and Kristan Estrada on March 3, 2021
A boy was born to Daniel and Adriana Torres on March 3, 2021
A boy was born to Lorin and Kylie Anderson on March 4, 2021
A boy was born to Jose Guerrero and Jessica Jimenez on March 4, 2021
A boy was born to Jonathan and Marlen Sanchez on March 5, 2021
A girl was born to Angeliz Valentin-Collazo on March 5, 2021
A boy was born to Carlos Garcia and Brenda Marcial on March 5, 2021
A boy was born to Nabeel and Lucy Maida on March 5, 2021
A girl was born to Abel and Alejandra Munos on March 7, 2021
A boy was born to Adam and Brittany Pasion on March 8, 2021
Twin girls were born to Peter and Genevieve Gonzalez on March 8, 2021
A girl was born to Miguel and Steffany Paz on March 8, 2021
A girl was born to Gilberto Prado and Sara Castro on March 9, 2021
A girl was born to Filiberto Rodriguez and Sonibel Valdez de Rodriguez on March 9, 2021
A boy was born to Roberto Cruz and Lorena Alejandre on March 9, 2021
A girl was born to Fabian Sanchez and Daniella Zendejas on March 9, 2021
A girl was born to Brandon Cabrera and Angelique Magana on March 9, 2021
A boy was born to Christopher Fernandes and Elise Winegarden on March 10, 2021
A boy was born to Bernardino Ramos and Zaira Monjaraz on March 11, 2021
A girl was born to Raymond and Deija Ujano on March 11, 2021
A boy was born to Lucas Manuel and Susana Garcia on March 12, 2021
A girl was born to Alyssia Hansen on March 12, 2021
A boy was born to Onesimo Sanchez and Andrea Salazar on March 13, 2021
A boy was born to Adan Castaneyra and Zaira Lopez on March 13, 2021
Lompoc Valley Medical Center
A baby boy was born to Julia Hurtado and Gerardo Fernandez on February 4, 2021.
A baby boy was born to Brittani and Maurice Ragland on February 12, 2021.
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