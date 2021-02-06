Birth Announcements

Marian Regional Medical Center
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A boy was born to Darin and Michele Lister on January 20, 2021
A boy was born to David Espinoza and Brooke Edelen on January 21, 2021
A girl was born to Juan Rodriguez and Herminia Zuniga on January 21, 2021
A boy was born to David Martinez and Lucilla Cano on January 21, 2021
A boy was born to Michael Freeman and Ayra Arboleda and January 22, 2021
A boy was born to Victor Ferreira and Rose Ruiz on January 22, 2021
A boy was born to Alejandro Galvan and Jessica Soto on January 23, 2021
A girl was born to Carlos Lua and Gloria Barragan on January 25, 2021
A girl was born to KeJuan Henry and Hannah Amavisca on January 25, 2021
A boy was born to Brittany Gonzales on January 26, 2021
A girl was born to Juan Palacios and Jan Kaira Villaflor on January 26, 2021
A girl was born to Kevin and Joscelynn Murdock on January 26, 2021
Twin girls were born to Abel and Erika Fuentes on January 27, 2021
A boy was born to Jose Bustos and Miriam Camarena on January 27, 2021
A boy was born to Gregory Koenen and Pauline Ponce on January 27, 2021
A girl was born to Kevin Dirksen and Kassandra Chavez-Chapman on January 28, 2021
A boy was born to Barrett and Jennifer Korber on January 28, 2021
A boy was born to Sandra Martinez on January 28, 2021
A boy was born to Anna Maldonado on January 29, 2021
A boy was born to Angel Rodriguez and Deborah Martinez on January 30, 2021
A girl was born to Diego Rodriguez and Mayra Torres on February 1, 2021
A boy was born to Bobbi and Jacob Miller on February 1, 2021
A girl was born to Emily Moody on February 1, 2021
A girl was born to Leonardo Garibay and Lincy Estrada on February 2, 2021
A boy was born to Daniel and Nitzan Schwertner on February 2, 2021
Lompoc Valley Medical Center
A baby boy was born to Kayla Ochoa and Jimmy Munoz on January 14, 2021
A baby girl was born to Tanya Chavez on January 15, 2021
A baby boy was born to Rebecca and Chad Olson on January 19, 2021
A baby girl was born to Alexandra and Benjamin French on January 20, 2021
A baby boy was born to Veronica D. Mota and Anthony T. Moorman on January 24, 2021
A baby girl was born to Xochil Collaso Araujo and Victor Torrico Medina on January 29, 2021
A baby boy was born to Christine and Carlos Juares on February 2, 2021
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